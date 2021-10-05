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戲院商會促放寬限制 准觀眾場內進食

2021-10-05 列印
　　疫情令本港電影業陷入低谷，當中開業近三十六年的UA院線早前亦全線結業。香港戲院商會指戲院復業約八個月，生意仍慘淡，促請政府進一步放寬戲院營業限制，讓觀眾可在場內飲食。

　　商會指影院內設有通風系統，而戲院員工近九成已接種新冠疫苗，另外觀眾進入影院時須使用「安心出行」應用程式，亦不會交談，故認為戲院的環境安全，在院內飲食的風險極低，促請當局考慮放寬限制。商會指戲院有近三成的收入均來自小食部，形容小食部收入對戲院營運尤其重要。而戲院復業約八個月，平日生意仍非常慘淡，以往晚上九時後的場次上座率最高，但在疫情下入場觀眾都寥寥可數。



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