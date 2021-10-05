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消委會收30消費券投訴

2021-10-05 列印
　　第二期消費券上周五發放，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，兩期消費券至今，消委會轉介約三十宗涉及消費券的投訴個案，全數交予四間電子支付工具營辦商跟進，營辦商派出「神秘顧客」的形式調查，其中一宗投訴確定違規，營辦商已取消該商戶的電子支付工具帳戶。

　　她指出，政府於十月一日向約五百五十萬名市民發放第二期消費券，當中選用八達通領取的市民，超過七成已經拍卡領取第二期。



　　目前未收到與系統或使用消費券相關的問題報告，形容整體派發情況暢順，市民已習慣使用消費券。

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