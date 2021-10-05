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倫敦巴特西發電站活化 建築師將分享設計概念

2021-10-05 列印
■巴特西發電站，被列為二級重點保護建築。
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　　要成功保育活化古蹟，同時回應社會發展，真是很不容易！由新世界發展行政總裁鄭志剛創立的非牟利機構Culture for Tomorrow，舉辦《活化古蹟 保育皇都》網上研討會系列，邀請本地及國際專家學者，交流歷史建築保育活化意見，首場研討會將於本周四晚上舉行，主題為「電照風行：倫敦巴特西發電站活化計劃」，有份參與該活化計劃的WilkinsonEyre建築事務所建築師及總監Sebastien Ricard，會分享設計心得。

　　位於英國倫敦、建於一九三十年代的巴特西發電站，被列為二級重點保護建築。這座退役發電站近年經過全面翻新，活化成大型複合設施，提供豐富的購物和餐飲體驗，並設有活動場地、辦公大樓和住宅公寓等，是近年全球最大型且備受矚目的保育活化建築項目之一。當時有份參與的建築師，會在研討會上分享設計概念。



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