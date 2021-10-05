中央高度重視解決民生難題 中聯辦副主任羅永綱訪民情

中聯辦副主任羅永綱上周六走訪九龍總商會和多間九龍區商戶，訪民情問民意，指中央高度重視如何解決香港市民現實難題，要求中聯辦深入基層。羅永綱先走訪具有擁有二千多家基層商號會員的九龍總商會。多個行業代表向他表達各種難處，就如中醫藥業發展、旅遊業走出困局等八個關注的問題，提出意見。有代表用自身實例講述小企業面臨「通關和跨區融資」兩大難題，另有青年代表坦言即使有心前往大灣區發展，卻難以找到資訊。羅永綱指中央高度重視如何解決香港市民現實難題，「在出台一系列惠港政策的同時，要求我們深入基層，遍訪民情，了解市民有甚麼需求、困難和願望，共同研究推動解決」。羅永綱其後走訪九龍區多間商戶，包括小本經營的西式餅店、七旬長者獨撐的服裝店等。服裝店東主指近兩年生意很差，顧客是「買價錢而非買品質」，入不敷出是常態。羅永綱指在經濟下行壓力下，這些店舖能夠生存，很大程度上是它有良好的質量保證，但尚在工作中的老年人，就不得已要動用養老積蓄來維持經營，令人揪心。另外，中醫藥業的困境也引起羅永綱的關心，有三代從醫的中醫師指中醫藥業發展需政策「拆牆鬆綁」，另有人指現時除中藥價格上漲，政策不配套，導致香港中醫藥業這個有一萬多名從業人員的行業，生存發展面臨不少難題。羅永綱傾聽了不少商戶的煩心事，說︰「有甚麼心裏話，請大家對我們說，今後我們會長期主動深入市民，一直與大家保持良性互動。」