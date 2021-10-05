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家庭瑣事起爭執 躁母斬熟睡兒被捕

2021-10-05 列印
■男事主身有多處刀傷，身穿的白色背心亦染紅。
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　　葵涌公屋單位發生倫常斬人血案！一對母子因家庭問題起爭執，躁母難忍怒火，趁兒子熟睡時向其揮刀，事主身處多傷，全身沾染血跡，清醒送院，母親涉傷人被捕。

　　昨凌晨五時許，警方接獲居於葵涌石籬邨石秀樓的五十八歲黃姓女子報案，自稱斬傷兒子。據了解，女子與三十一歲姓麥兒子早前就家庭瑣事起爭執，母親動怒，持刀斬傷屋內熟睡兒子。兒子被斬即從睡夢中驚醒過來，惟反應不及，被刀傷及臉、手及腳部。



兒血流披面　白背心染紅

　　警員帶備盾牌上門調查，男事主當時身有多處刀傷，血流披面，身穿的白色背心亦染紅，神情痛苦。女事主亦都受傷，二人清醒，由救護員送往瑪嘉烈醫院治理。據悉，女事主患有抑鬱症。警方就案件展開調查，並將案件列傷人案調查。

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