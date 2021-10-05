家庭瑣事起爭執 躁母斬熟睡兒被捕

周日英超的利物浦主場鬥曼城大戰，儘管最終賽和2:2各得一分，但今仗焦點無疑是紅軍鋒將穆罕默德沙拿於禁區邊扭過四人再士哥的「神入球」。賽後紅軍領隊高普矢言球迷五十年後都會記得這個入球，但沙拿就直言遺憾未能全取三分，區區一個金球何足掛齒。 作為今輪英超的矚目大戰，今場利物浦鬥曼城在上半場互交白卷後，攜手上演有四個士哥的下半場，最終賽和2:2。今場大戰甚至精采到藍月領隊哥迪奧拿都喜言：「我愛英超！這就是為甚麼兩隊在過去幾年都在為贏得英超冠軍而戰。」不過要數到今仗的焦點，絕對是沙拿在下半場七十六分鐘的入球，此子於右路禁區邊以一人之力扭過四人，再以右腳窄角度射破藍月的大門，無疑是英超...

2021-10-05