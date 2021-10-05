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美股中段跌393點

2021-10-05 列印
　　美國股市本周首個交易日中段下挫，杜指報三三九三三點，跌三百九十三點；納指則報一四二一四點，跌三百五十二點。市場關注美國貿易代表戴琪發表對華貿易戰略講話，在戴琪發言之前，金融市場持觀望態度。

　　滙控美國預託證券價格見四十點七四港元，跌零點二四港元；騰訊則見四百四十八點○四港元，跌八點九六港元。紐約期金報每盎司一千七百六十九美元，升十點六美元；紐約期油則報每桶七十七點九一美元，升二點○三美元。

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