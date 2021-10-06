全方位打擊私梟 斬斷陸上供應鏈 警搗走私大貨場 檢五億凍肉

水警女高級督察林婉儀追截走私快艇時被撞墮海殉職，警方連日掃蕩陸上走私設施，從供應鏈上游打擊走私活動。執法人員搗破龍鼓灘一個走私大貨場，檢獲千七噸凍肉，價值近五億，並起出兩艘大馬力快艇，警方指快艇經改裝後馬力大，在海上橫衝直撞，嚴重影響海上安全。新界北總區早前接獲情報指有人以貨櫃場作掩飾，存放走私貨物。消息指，有走私集團利用有製冷功能貨櫃存放凍肉，以延長凍肉保鮮期，其後適時以躉船運出公海，再將貨物分發至多艘快艇，走私往其他地方。檢兩改裝大飛拘一人警方聯同食環署為打擊走私集團的陸上貨倉，在本月四日突擊搜查龍鼓灘下灘一個大貨櫃場，在場內二百個貨櫃的其中六十八個，起出一千七百公噸凍肉及內臟，估計價值五億元。人員亦於大貨場檢獲兩艘快艇，各長十七米，艇上分別裝有四個及五個舷外引擎，馬力最高達三百五十匹，相信為走私快艇。警方指，被搜出的凍肉，無論是檢獲量還是市值，均為近年所偵破凍肉走私案中較大的數目，相信已堵截部份走私份子的收入來源，又指凍肉流向仍在調查，不排除經走私返回內地市場。警方以「經營無牌凍房」及「為走私用途建造船隻」拘捕一名四十歲姓周涉案場主，初步相信他有黑社會背景。走私艇藏紅樹林避追蹤另外，水警早前亦聯同政府飛行服務隊，在空中巡視走私黑點，在后海灣及大嶼山白芒一帶的紅樹林中，發現三艘懷疑非法改裝的快艇，意圖逃避警方執法，即時扣留調查。警方指，三艘快艇均沒有船隻編號，涉違反《商船（本地船隻）條例》，全部裝有舷外機，當中有馬力高達四百匹。警方指，這類改裝過的快艇，部份航速可達時速五十海里，由內地人士操控，他們不了解香港水域的情況及海上要求，因此對海上使用者構成危險。立法會議員葛珮帆指，在疫情下中港兩地有限度通關，故海上走私猖獗。由於內地對本港貨品，包括肉類的需求大，不法之徒見有利可圖，因而明目張膽地進行走私活動。另外，立法會批發及零售界議員邵家輝補充，活動或與逃避關稅有關，他建議使用無人機於海面上空監測可疑船隻，又指本港可與內地合作，建立更完善的通報機制，互通情報，加強打擊走私活動。