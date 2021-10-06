解決房屋問題 增土地供應 《施政》將提放寬祖堂地釋放濕地

特首林鄭月娥今早將到立法會發表其任內最後一份《施政報告》。她昨天透露《報告》主題是「新局面 新機遇」，聚焦未來，融入國家發展大局，並解決房屋問題。消息指，《施政報告》將提出新界北區的整全規劃方案，並建議放寬新界「祖堂地」轉售限制、釋放濕地、提高新發展區地積比等，以增加土地供應。林鄭月娥出席行政會議前見傳媒，展示新一份《施政報告》，封面與往年一樣沿用天藍色，主題是「新局面，新機遇」。她透露，《施政報告》篇幅與去年相若，預料須宣讀兩個多小時。同時設有附篇，但篇幅較去年多超過一半，將總結過去四年多工作，全面交代九百多項措施。林鄭形容，新一份《施政報告》聚焦未來，融入國家發展大局，解決房屋問題。至於紓困措施，早前已公佈延續寬減租金、延續擔保貸款等，今次不會再談及，日後如有需要，會由司局長再推措施。新北整全規劃方案消息指，《施政報告》將提出新界北區的整全規劃方案，涵蓋產業發展、開拓土地及增建鐵路；放寬新界「祖堂地」轉售限制、釋放濕地、提高新發展區地積比等，以增加土地供應，預料可為新界北及鄰近區域，提供約四十至五十萬伙潛在供應；調低大廈「強拍」門檻；興建連接洪水橋及深圳前海的跨境鐵路，並增建本地鐵路；此外，政府亦會提出研究重組政策局，包括新增文化、體育及旅遊局，並分拆運房局，將「土地房屋」及「運輸工務」職務分開。林鄭強調，香港已回到「一國兩制」的正確軌道，不再泛政治化，已有穩定環境謀劃香港未來。此外，《施政報告》將公佈最新內地及海外企業在港設辦事處數字，反映《香港國安法》不影響營商環境。