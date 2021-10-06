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實施《反外國制裁法》 林鄭：未聞有時間表

2021-10-06 列印
　　全國人大常委會原訂今年八月會議上審議將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的議案，最後委員長會議決定暫不表決，但繼續研究。特首林鄭月娥表示，未聽聞中央在港實施《反外國制裁法》的時間表，她亦未獲悉人大常委會何時會就相關議題進行討論。

　　林鄭強調，中央需要處理《反外國制裁法》時，會認真考慮香港國際金融中心地位。她指，特區政府及她本人都支持國家實施《反外國制裁法》，重申如國家認為全國性法律需要納入《基本法》附件三，應要經過本地立法進行諮詢，以配合香港的實際環境。



修訂《稅例》不會有影響

　　此外，歐盟將香港列入稅務合作事宜觀察名單，指香港不就部份源自外地的被動收入徵稅，或會構成「雙重不徵稅」情況。

　　港府回應指，已向歐盟承諾，明年年底前修訂《稅務條例》，在二○二三年落實，强調修例不會對個人納稅人有任何影響。

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