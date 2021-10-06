  • 2021年10月6日 星期三
  • 29º
  • 65%
熱門： WhatsAppFacebook皇后山施政報告利穎怡

日報新聞 > 港聞

南海新氣旋「獅子山」 周五料狂風大雨

2021-10-06 列印
南海新氣旋「獅子山」 周五料狂風大雨
Previous Next

　　一股達強風程度的偏東氣流會於今明兩日繼續影響廣東沿岸，料位於南海南部的廣闊低壓區未來數日逐漸發展為熱帶氣旋，將命名為「獅子山」，並靠近廣東西部沿岸至海南島一帶。天文台預料，今日大致天晴，日間乾燥，氣溫最高三十二度。在與東北季候風的共同效應下，料周五及周末期間華南沿岸風勢頗大，有狂風大雨，海有湧浪。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd