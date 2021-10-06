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傳港大移走國殤之柱 林鄭：不干預大學事務

2021-10-06 列印
　　有消息指香港大學將移走放於校園內象徵悼念「六四事件」的雕塑「國殤之柱」。特首林鄭月娥回應指，《基本法》保障市民有藝術和學術自由，雖然她是港大的校監，但不會干預大學事務，料大學管理層會按政策處理「國殤之柱」去留問題。

　　此外，對於區議員宣誓，林鄭月娥說，快將有第四批、亦即最後一批區議員在民政事務局局長監督下宣誓，在完成所有區議員宣誓後，要再判斷十八區區議會餘下人數，是否仍足以維持有效運作。



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