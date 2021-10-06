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鄒幸彤涉煽惑未經批准集結控方今傳召證人

2021-10-06 列印
鄒幸彤涉煽惑未經批准集結控方今傳召證人
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　　前支聯會副主席鄒幸彤被指在今年六四呼籲未經批准集結而被捕，被控一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，昨天在西九龍裁判法院受審。由於控辯雙方未能就承認事實達成共識，法庭將案件押後至今天，讓控方修訂內容，屆時將傳召兩名警員證人作供。

　　鄒幸彤指，不爭議facebook、Twitter及刊登於《明報》的文章是由她發佈，惟爭議內容是否有煽惑他人意圖。裁判官陳慧敏稱「無人知當時你點諗，除非開咗你個腦」，或在庭上聽取其陳辭，再依靠證據作推斷。她另爭議警方禁止集會的決定是否違憲，以及警方檢控和拘捕有否侵害個人言論自由，並認為本案是政治檢控。



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