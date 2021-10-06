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美股中段升401點

2021-10-06 列印
　　雖然美國政府能否提高債務上限，現時仍是未知之數，但經濟數據好轉，刺激美股早段大幅上升。杜指中段報三四四○四點，升四百零一點；納指則報一四四五三點，升一百九十七點。滙控美國預託證券價格見四十一點七一港元，升零點六一港元；騰訊則見四百五十六點○二港元，升六點○二港元。



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