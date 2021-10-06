WhatsApp fb Ig全球死機七小時

三大社交平台周一深夜起大死機，全球網民跌入資訊黑洞！facebook（fb）、Instagram（Ig）和WhatsApp於香港時間周一晚近十二時起死機，多區用戶無法登入或收發信息，直至昨早約六時才陸續恢復，歷時近七小時。fb指，肇因是路由器配置更改錯誤，強調無用戶資料受影響。事件令公司創辦人兼行政總裁朱克伯格財富蒸發六十億美元。監察故障網站Downdetector顯示，在香港時間周一晚上十一時四十四分起，陸續接獲fb、WhatsApp及Ig的故障報告，無論是網頁或手機應用程式版本都無法使用，用戶均無法收發訊息、圖片和短片，直至昨早近六時才有部份fb用戶成功連線，WhatsApp及Ig相隔約一小時亦陸續回復正常。同時，除了上述三個平台外，一些用戶聲稱，其他需用fb帳號登入的手機應用程式都受影響，如Pokemon Go等。事件中，fb員工亦受影響，一度無法連接公司內部溝通平台，無法接收電郵，連數碼識別證亦用不到，無法進入辦公室。fb公司隨後解釋，因協調數據中心之間網絡流量的主幹路由器改變設定出錯，導致相關程式中斷服務，引起連鎖反應，內部溝通和維持運作的工具亦受事故影響，令修復工作更加困難，會再深入了解原因，避免再發生類似事故。朱克伯格身家一夜蒸發468億fb「全球死機」，令其股價在美國周一收市急跌百分之四點九，估計死機期間令fb單在美國的廣告收入，每小時損失約五十四萬美元。同時，朱克伯格個人身家「一夜之間」蒸發逾六十億美元（約四百六十八億港元），縮水至一千二百一十六億美元（約九千四百八十四億港元），在全球富豪榜跌到第五，被微軟創辦人蓋茲超前。