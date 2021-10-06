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醫管局倡長者先打新冠疫苗 兩周後再打流感針

2021-10-06 列印
　　冬季流感即將殺到，季節性流感疫苗接種計劃今日展開，首階段會先為合資格公院和門診病人接種，第二階段會於下月八日起，為六十五歲或以上長者等合資格人士接種。醫管局總感染控制主任賴偉文表示，如果長者未接種新冠疫苗，應該分別接種新冠及流感疫苗，並可先接種新冠疫苗，隔十四日再接種流感疫苗。

　　賴偉文估計，流感高峰期會在明年的一至二月，面對新冠肺炎疫情，如果加上流感，會令感染的病人病情更嚴重，故建議兩項疫苗都要注射。



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