今起關部份戲院按摩院 賭場暫不受影響 澳門越籍裝修工確診打齊兩針

澳門出現外勞群組爆疫。澳門當局公佈，昨天再新增一宗確診病例，患者為一名越南籍女裝修工，她打齊兩針國藥疫苗，但未滿十四日，是前天確診三名內地及越南籍裝修工的同事。澳門今日零時起關閉部份戲院、按摩院、卡拉OK、酒吧等場所，賭場暫不受影響。當地公務員由昨天起休假三天至本周四。澳門政府公佈，最新一名確診者為四十二歲越南籍女裝修工，她報稱與確診的四十六歲珠海裝修工，以及五十二歲內地裝修工和越南籍四十歲男患者，一起在金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作，女患者沒有任何不適症狀，已安排到路環高頂公共衛生臨牀中心進一步診治。路環聖方濟各街平民村25-D號及黑沙環第五街新美安大廈第一期等地方，被列為「紅碼區」，區內人士須每日檢測，除工作人工外，所有人士只可進入、不准外出。公務員休假三天避疫澳門政府公佈，為減少疾病擴散風險，公共部門的服務及工作人員由昨天至周四不用上班。另外，當地社會工作局亦宣佈，所有受資助與非受資助院舍，即時停止親友探訪。澳門特首賀一誠批示，今日零時起關閉電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳。當地前晚九時起展開第三次全民核酸檢測，發現一宗復陽個案。新冠病毒感染應變協調中心表示，相關人士曾於外地確診並已康復出院，基本上沒有傳染性，但為謹慎和安全考慮，仍將其暫時隔離。中心強調，現時澳門的社區傳播風險無疑是增加了，也不排除還會有新增病例，但疫情仍處於可防可控的情況。