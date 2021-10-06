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港新增七宗輸入個案

2021-10-06 列印
　　本港昨天新增七宗新冠肺炎輸入個案，均帶有變種病毒，並已接種疫苗。另外，初步確診少於五宗。

　　新增個案中，有三人是菲律賓抵港外傭，分別在中秋節翌日或國慶日抵港。一名四十六歲女患者前日乘坐航班EK384從巴基斯坦抵港。



　　另一名十九歲男患者在國慶日從印度抵港；另外兩名同樣是四十歲的男子分別來自肯尼亞及埃及，都是乘坐航空TR300來港。

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