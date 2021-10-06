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「蛇王」夫婦生擒巨蟒！

2021-10-06 列印
　　大口環村驚現四米蟒蛇，「蛇王球」夫婦到場將蟒蛇生擒！前晚十一時許，港島域多利道大口環村有村民發現蟒蛇於附近山坡遊走，因而受驚下報案。警方接報到場，其後於木屋對出發現蟒蛇蹤影，隨即通知蛇王到場協助捉蛇。

　　「蛇王球」夫婦二人接報趕至，與蟒蛇展開肉搏，後成功將其捕獲，並放入尼龍袋內，轉交相關組織跟進。據了解，該蛇為雄性，約四米長，並有近三十六公斤重，約二十餘歲。



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