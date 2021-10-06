梁振英被指持海外公司股權 行會秘書處不認為違申報機制

「國際調查記者聯盟」調查報告披露前特首、全國政協副主席梁振英任特首期間涉持有海外公司的股權，並曾兼任相關公司董事，但未有申報。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，據其初步了解，行會秘書處不認為梁振英在任時有違反申報制度。他指，申報制度可讓市民監察政治人物，討論事件亦沒有問題，但認為不能以此為由進行政治攻擊。特首林鄭月娥指，特區政府擁有穩健的申報制度，行會成員及問責官員，需向公眾披露需申報利益，機制是信任申報人申報內容，不會再檢查所申報資產。梁振英被指在任內透過兩間離岸公司，持有戴德梁行在日本業務公司的三成股權，其後於一五年以約二百三十萬港元出售，但一直未有申報。梁振英批評有關披露是炒作，指已交給律師處理，並強調當年有申報，且將所有股權交由信託管理，又指就任前已啟動辭任董事程序。