《施政報告》20年大計 促深港融合 新界北建都會區 300公里地供應92萬住宅

為與內地融合，並開拓土地，特首林鄭月娥在其任內最後一份《施政報告》提出建設「北部都會區」願景，包含元朗及北區，總面積三百平方公里，計劃在這新都會區內額外開發約六百公頃住宅及產業用地，料逾二十年後竣工，共提供九十二萬住宅單位，容納二百五十萬人，區內將興建五條新鐵路，連接港深兩地，同時設立新田科技城、新界北現代服務業中心，合共提供六十五萬個職位，將與南面的「維港都會區」並駕齊驅。林鄭表示，北部都會區總面積約三百平方公里，約佔本港土地三成，包含天水圍、元朗、粉嶺、上水等發展成熟新市鎮，並有古洞北/粉嶺北、洪水橋/廈村、元朗南、新田/落馬洲、文錦渡及新界北新市鎮六個新區，形成一個具規模的城市空間。她說，北部都會區屬綜合發展，裏面「多姿多采」，將適宜創業、就業及遊玩。林鄭說，香港過往的都會區集中在維港兩岸，屬「維港都會區」，支持香港作為國際金融中心。現時提出北部都會區，是理所當然的選擇，盼日後兩個都會區各有特色及擅長，並駕齊驅。此外，她強調當局不會放棄交椅洲人工島填海，日後會以此建設第三個核心商業區，料將可開發大量用地及創造職位。她指，北部都會區多個已規劃或規劃中的發展項目，預計可以提供約三十五萬個住宅單位，並額外開拓約六百公頃用地作住宅及產業用途，再提供十六點五萬至十八點六萬個住宅單位。她說，連同元朗及北區現有三十九萬個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，共有九十萬五千至九十二萬六千個住宅單位，可以容納約二百五十萬人。而創造職位增至六十五萬個，包括十五萬個創科產業職位。林鄭亦建議，應善用落馬洲管制站遷往深圳新皇崗口岸後騰出的土地，以及毗鄰的部份魚塘鄉郊土地，加上新田/落馬洲發展樞紐內原有用地規劃，將增加共一百五十公頃土地作創科用途，以構建新田科技城。形成「兩城三圈」格局她指，北部都會區有七個陸路口岸，以及相連交通基建，使深港兩地有條件跨越后海灣、大鵬灣和深圳河而相互連接，形成「雙城三圈」的空間格局。所謂 「雙城」，是指香港及深圳；「三圈」即深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈及大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈，有利兩地緊密合作，產生一加一大於二的效益。被問及北部都會區的預算，林鄭回應指，這是一個宏大願景，並非講具體細節，形容政府開拓土地將有巨額收入，財政不成問題，又形容因赤字不作為，不單止短視，更不負責任。明日大嶼繼續 2034年提供首批用地據悉，額外開拓的六百公頃土地來自現時新界北新發展區以外用地，當中或涉濕地及濕地緩衝區土地，當局將研究是否可放寬及精簡程序、評估生態影響、提高發展地積比等。消息指，北部都會區將集中科研發展，而明日大嶼會集中金融發展，兩者各有定位及明確分工。明日大嶼中期研究進展順利，料明年下半年公佈四大方向，包括填海範圍、土地用途、鐵路走線，以及融資方案，並諮詢公眾，目標在二○三四年提供首批用地。