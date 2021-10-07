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熱門： 施政報告林鄭月娥西環邨白石角北部都會區

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設副司長統籌發展大計

2021-10-07 列印
■《施政報告》提出「北部都會區」願景，包含元朗及北區等地，推動科研發展，並與深圳融合。
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　　為實現北區都會願景，林鄭月娥建議下屆政府設立一個副司長職位，負責領導包括「北部都會區」、「明日大嶼願景」等大型發展。她解釋，為建設北部都會區，須設立這個新職位，提升高層督導，強化跨局跨部門協作，制訂成效指標方便監察，並與深圳市政府緊密聯繫，共同推進項目。

　　羅兵咸永道香港公共事務諮詢服務合夥人陳國輝指，北部都會區位於香港策略性邊境位置，鄰近港深口岸經濟帶，將成為香港發展創科產業的核心區域，應以生物科技、金融科技及再工業化為主，配合新田科技城和前海的港深合作發展，估計將為香港經濟合共創造每年約七千億至七千五百億元的總生產總值。而香港總商會總裁梁兆基指，新界北部有助推動內需市場、創科及深港兩地的融合。



　　經民聯副主席、鄉議局主席劉業強認為，北部都會為新界發展拆牆鬆綁，釋放發展潛力。但民主黨則擔心計劃加重財政負擔。
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