設副司長統籌發展大計

羅兵咸永道香港公共事務諮詢服務合夥人陳國輝指，北部都會區位於香港策略性邊境位置，鄰近港深口岸經濟帶，將成為香港發展創科產業的核心區域，應以生物科技、金融科技及再工業化為主，配合新田科技城和前海的港深合作發展，估計將為香港經濟合共創造每年約七千億至七千五百億元的總生產總值。而香港總商會總裁梁兆基指，新界北部有助推動內需市場、創科及深港兩地的融合。
經民聯副主席、鄉議局主席劉業強認為，北部都會為新界發展拆牆鬆綁，釋放發展潛力。但民主黨則擔心計劃加重財政負擔。
為與內地融合，並開拓土地，特首林鄭月娥在其任內最後一份《施政報告》提出建設「北部都會區」願景，包含元朗及北區，總面積三百平方公里，計劃在這新都會區內額外開發約六百公頃住宅及產業用地，料逾二十年後竣工，...
2021-10-07
中國解放軍截至本月五日為止，五天內已派一百五十架次軍機進入台灣的防空識別區。美國總統拜登於當地時間五日表示，他已與中國國家主席習近平就台灣議題進行交談，雙方同意遵守「台灣協議」。 不過，有台媒補充，白...
2021-10-07
本年度諾貝爾化學獎由德國科學家本傑明‧利斯特 （Benjamin List） 和美國英裔大衞‧麥克米蘭（David W.C. MacMillan）獲得，他們因有機催化劑並可進行「不對稱有機催化的發展」...
2021-10-07
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原分行經理曹嘉華表示，東涌映灣園10座高層F室，面積565方呎，兩房間隔，望山景，經議價後以780萬元沽出，呎價13805元，屬市價水平。據悉，買家為...
2021-10-07
美國私人企業職位數據優於預期，市場憂慮聯儲局將加快「收水」，美股早段顯著下跌。美股杜指早段下跌394點，至33919點，跌幅為1.2%。標普指數亦跌0.9%，納指早段則跌0.6%。雖然美股下跌，港股夜...
2021-10-07
法國星將基利安麥巴比今夏是非不斷，包括與隊友不和、要求轉會不成，仍成為著名足球遊戲《FIFA22》之封面人物，整體戰力並列第三。為了一洗頹風和證明數據無假，這名廿二歲前鋒矢言領軍稱霸歐洲國家聯賽，今晚四強於意大利都靈中立場可望擊敗比利時，捧客勝。 （香港開電視77、有線601、661台周五凌晨2:45直播） 二十二歲的麥巴比今夏以來負面消息不斷，包括在歐洲國家盃十六強互射十二碼宴客，累法國意外被瑞士淘汰；多次拒跟巴黎聖日耳門續約，主動尋求離隊加盟皇家馬德里又不果；在國家隊和球會也先後傳出跟基奧特及尼馬不和。 矢志歐國聯捧盃 對於上述的風風雨雨，麥巴比直認不諱，但強調為國奪歐...
2021-10-07
現今的兒童玩具及產品，設計日新月異，種類繁多，作為精明家長，選購時當然以安全標準為先，更要適當地使用，才可發揮其安全功能。須注意考慮的基本事項，包括玩具是否適合兒童的年齡；化學套裝玩具內的化學物品會否...
2021-10-04
今屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及季軍兼「友誼小姐」邵初有共同特點，就係童年我的志願都想成為港姐，三人一齊夢想成真！22歲宋宛穎自爆6歲已有參選念頭，足足恨咗16年！而她眼中嘅「最美麗港姐」是同屬中葡混...
2021-10-07
在中央政府大力推動中港融合之下，香港未來的發展規劃亦出現新轉向。特首林鄭月娥在其任內最後一份《施政報告》中，提出以二十年時間，發展新界北，並命名為「北部都會區」，將與現在南面的「維港都會區」互相輝映。這個宏大規劃，是繼她提出在西部發展「明日大嶼」之後，另一個重大發展舉措，完成之後，將可以達至多個目標，包括覓地建屋、推動創新科技、連繫中港，以及生態旅遊等，值得支持，但需時太長，政府必須仔細設計，謀求加快實現。 本港有一套完整的程序，推動大型的規劃發展，由顧問研究、各部門設計、收地賠償、城規會審批、環境評估、立法會審議和撥款，以至大大小小的施工合約招標，須按部就班，也在在需時，...
2021-10-07
昨晚谷中舉行季內首度九場夜賽，莫雷拉憑羅廄「皇寶」、蔡廄「銘記知心」和石廄「電訊巴打」三W，並且成為騎師王。至於丁冠豪憑「優達星」和「御風超影」起孖，後駒騎者楊明綸打開今季勝門。至於周俊樂憑東廄「場場...
2021-10-07