人工島填海 重建三舊屋邨 未來十年建 33萬伙公營屋

林鄭月娥表示，未來十年，政府覓得約三百五十公頃土地，可以興建約三十三萬個公屋單位，比去年公佈的數字略高，足以滿足該十年期預計的三十萬零一千個公屋單位需求。私營房屋方面，包括鐵路物業發展，政府爭取未來十年準備好約一百七十公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標，為市場提供可興建約十萬個私樓單位用地。如計及私人土地發展，十年內能提供十二點九萬個私營單位。
《施政報告》指出，政府邀請房委會研究在合適條件下，重建樓齡約六十年的西環邨以及馬頭圍邨，並在發展局的配合下，爭取把周邊土地納入重建地盤，讓這兩幅巿區用地可多建公營房屋單位。
西環邨馬頭圍邨重建
平民屋宇有限公司將與市建局合作重建大坑西邨，預料可提供超過三千三百個單位，較現時增加一倍多，當中包括一千三百個供重置現有租戶的單位，以及二千個由市建局發展的「港人首次置業」單位。原有租戶將獲妥善安置。此外，現有的兩項活化工廈措施，包括放寬舊工廈重建地積比率及免收整幢改裝的地契豁免書費用，將會一併延長至二○二四年十月。
中長期而言，林鄭指出，到二○四六至四七年，交椅洲人工島填海及新界北發展將提供四十至五十萬個單位，加上北部都會區額外土地可建十六至十八萬個單位，公私營住宅總數可達九十九萬五千個至一百一十六萬六千個單位，再透過精簡程序、釋放祖堂地等，可達超過一百一十六萬個單位水平，較現時單位數目增加百分之三十四至百分之三十八。
發展新界北
考慮及香港出生率下降、人口增長放緩等因素，如政府有能力推動各項計劃，她很有信心能徹底解決香港的房屋問題，又強調開拓土地須持之以恆，不能因樓價跌或出現負資產，便停止相關工作。
發展局估算指，香港由二○一九至二○四八年的土地短缺約為三千公頃，但如透過成功推動各項新發展區及填海項目，以及推展北部都會區，有信心會在中長期找到所欠缺土地。
同時，《施政報告》提出增建過渡性房屋五千個單位，加上早前目標的一萬五千個單位，整體供應在未來幾年增至兩萬個，相關資助計劃資助額亦增至一百一十六億元。消息指，政府未來幾年會在屯門、元朗及古洞，約五至六幅地皮上興建過渡性房屋，大部份是私人土地擁有人提供，涉及五千個單位。項目將惠及輪候公屋三年或以上的基層市民，亦有部份單位預留予非牟利機構作彈性安排。
地產建設商會表示，樂見《施政報告》提出多項整體發展宏圖願景，及以多管齊下策略，應對香港土地房屋需求。
樂善堂表示，十分歡迎政府增加過渡性社會房屋，令更多輪候公屋之基層家庭受惠。