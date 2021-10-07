人工島填海 重建三舊屋邨 未來十年建 33萬伙公營屋

特首林鄭月娥在新一份《施政報告》推出建屋大計，未來十年，興建約三十三萬個公屋單位以及十萬個私樓單位；中長期而言，政府只要持續開拓土地，在未來二十至二十五年間，加上交椅洲人工島填海、北部都會區等提供的土地，預料最多提供逾一百一十萬個住宅單位，佔現時全港單位總數約三成四至三成八，可追上香港人口增幅。特首強調很有信心徹底解決香港房屋問題。林鄭月娥表示，未來十年，政府覓得約三百五十公頃土地，可以興建約三十三萬個公屋單位，比去年公佈的數字略高，足以滿足該十年期預計的三十萬零一千個公屋單位需求。私營房屋方面，包括鐵路物業發展，政府爭取未來十年準備好約一百七十公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標，為市場提供可興建約十萬個私樓單位用地。如計及私人土地發展，十年內能提供十二點九萬個私營單位。《施政報告》指出，政府邀請房委會研究在合適條件下，重建樓齡約六十年的西環邨以及馬頭圍邨，並在發展局的配合下，爭取把周邊土地納入重建地盤，讓這兩幅巿區用地可多建公營房屋單位。西環邨馬頭圍邨重建平民屋宇有限公司將與市建局合作重建大坑西邨，預料可提供超過三千三百個單位，較現時增加一倍多，當中包括一千三百個供重置現有租戶的單位，以及二千個由市建局發展的「港人首次置業」單位。原有租戶將獲妥善安置。此外，現有的兩項活化工廈措施，包括放寬舊工廈重建地積比率及免收整幢改裝的地契豁免書費用，將會一併延長至二○二四年十月。中長期而言，林鄭指出，到二○四六至四七年，交椅洲人工島填海及新界北發展將提供四十至五十萬個單位，加上北部都會區額外土地可建十六至十八萬個單位，公私營住宅總數可達九十九萬五千個至一百一十六萬六千個單位，再透過精簡程序、釋放祖堂地等，可達超過一百一十六萬個單位水平，較現時單位數目增加百分之三十四至百分之三十八。發展新界北考慮及香港出生率下降、人口增長放緩等因素，如政府有能力推動各項計劃，她很有信心能徹底解決香港的房屋問題，又強調開拓土地須持之以恆，不能因樓價跌或出現負資產，便停止相關工作。發展局估算指，香港由二○一九至二○四八年的土地短缺約為三千公頃，但如透過成功推動各項新發展區及填海項目，以及推展北部都會區，有信心會在中長期找到所欠缺土地。同時，《施政報告》提出增建過渡性房屋五千個單位，加上早前目標的一萬五千個單位，整體供應在未來幾年增至兩萬個，相關資助計劃資助額亦增至一百一十六億元。消息指，政府未來幾年會在屯門、元朗及古洞，約五至六幅地皮上興建過渡性房屋，大部份是私人土地擁有人提供，涉及五千個單位。項目將惠及輪候公屋三年或以上的基層市民，亦有部份單位預留予非牟利機構作彈性安排。地產建設商會表示，樂見《施政報告》提出多項整體發展宏圖願景，及以多管齊下策略，應對香港土地房屋需求。樂善堂表示，十分歡迎政府增加過渡性社會房屋，令更多輪候公屋之基層家庭受惠。