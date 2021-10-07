為紓緩土地荒，《施政報告》提出多個加快土地供應的方法，包括進一步檢視低生態價值「綠化地帶」的發展潛力、釋放新界的祖堂地，以及延伸補地價標準化至新界土地等。有鄉議局代表對此表示歡迎，認為可以釋放更多土地，並促進城鄉共融。特首林鄭月娥表示，目前陸續展開改劃的二百一十幅土地中，約有三成涉「綠化地帶」，但涉及面積僅佔全港約一萬六千公頃「綠化地帶」的百分之二。由於不少「綠化地帶」的生態價值較郊野公園低，當局會進一步檢視「綠化地帶」的發展潛力。她說，規劃署將有系統地展開新一輪「綠化地帶」的檢討，集中檢視坡道較高及距離已建設地區較遠的用地，預計明年年中完成篩選，並隨即展開技術性的研究。據悉，政府以往只審視坡道較矮的綠化地帶，下輪計劃將擴展至坡道較高、距離已建設地區較遠的用地，預計明年中將篩選約三百公頃「綠化地帶」展開相關的技術研究。林鄭月娥又說，儘管沒正式數字，但新界有不少祖堂地可供發展，同時亦有不少意見認為應修訂《新界條例》以放寬出售祖堂地的限制，並提供合理的機制，處理司理出缺問題。她對此表示同意，認為應考慮修訂《新界條例》，在尊重祖堂傳統和保障祖堂成員合理權益的前提下，務實地處理目前祖堂地難以發展的困局。民政事務局局長將與新界鄉議局成立工作小組，聯同發展局和其他部門，在一年內完成檢討並制訂具體修訂建議。此外，發展局會把「標準金額」補價模式擴展至新發展區「加強版傳統新巿鎮發展模式」下的原址換地申請。發展局和地政總署會制訂計劃詳情，目標是明年首季推出。經民聯副主席、鄉議局主席劉業強表示，修訂《新界條例》可改善祖堂地管理等問題，並釋放更多土地，做到城鄉共融，相信政府如完善收地價格，將來收地會較為順利。