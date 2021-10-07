包括跨境連接深圳前海 北部都會區建五新鐵路

《施政報告》提出北部都會區願景，該區有七個跨境陸路口岸，成為中港連繫的重鎮。為此，政府決定以運輸基建先行，以鐵路為主要骨幹，一共建設五個新鐵路項目，包括早年提出後一直擱置的「港深西部鐵路」跨境鐵路，以連接洪水橋/厦村至深圳前海。特首林鄭月娥指出，北部都會區有七個跨境陸路口岸，這個都會區的整合和擴展，都會由鐵路運輸系統的主要骨幹所帶動，當局將建設五條全新的鐵路項目，包括一、連接洪水橋/厦村至深圳前海的港深西部鐵路；二、正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區（河套地區）的港深創新及科技園（港深創科園）接入深圳的新皇崗口岸；三、探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放羅湖/文錦渡及上水北一帶的發展潛力；四、將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺；五、探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。羅湖上水間增新站林鄭其後在記者會透露，將東鐵線伸延至深圳羅湖的同時，並在現時羅湖站及上水站間增設一個新鐵路站，初步名為羅湖南站，用於服務附近的居民。此外，政府已邀請前規劃處處長凌嘉勤作顧問，協助推動發展策略，並制定行動方向。羅湖站或搬深圳一地兩檢消息指，政府日後有意將現時在香港境內的東鐵線羅湖站，搬入深圳境內作一地兩檢，以釋放原有的土地，用於其他用途。在羅湖站與上水站間名為羅湖南站的新站附近將會興建住宅，同時亦會配合文錦渡物流走廊的發展。港鐵表示，會密切留意有關項目規劃的進展，並全力配合。