特首願親自上堂 為教師講解一國兩制

特首林鄭月娥表示，要全面準確落實「一國兩制」，必須依照《憲法》和《基本法》辦事。公民與社會發展科於本學年從中學四年級開始推行，三個主題之一就是「『一國兩制』下的香港」，為了讓教授公民科的老師更好地掌握行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權，她提議親自為有興趣的老師上一堂課。林鄭形容「三歲定八十」，個人品格、國民身份認同的教育都必須由小朋友做起。教育應協助學生從小就正確認識國家歷史、中華文化和人民生活，包括香港特區的憲制秩序。此外，針對網絡假資訊的不良影響，特區政府將加強培養師生媒體和資訊素養，並善用「優質教育基金」支援學校推動媒體和資訊素養教育、教導學生辨別資訊真偽、建立慎思明辨的能力、鞏固價值觀教育。