馬料水填海 東鐵闢白石角站 擴大科學園推動新田科技城

《施政報告》提及多項創新科技發展的措施，特首林鄭月娥表示，香港將致力於打造成為大灣區的國際創新科技中心，包括會重啟馬料水填海計劃以擴建科學園，又會邀請港鐵公司興建新的東鐵線科學園/白石角車站，同時向三所大學提供土地作科研用途，又會推動新田科技城，發展創科業，連同深圳相關地段，打造成香港「矽谷」。林鄭月娥指科學園擴展工程正全速進行，建議重啟馬料水填海計劃，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供八十八公頃新土地，主體均會用以擴建白石角科學園。她指當日有人反對填海是擔心引致交通擠塞，但相信作科學園擴建，對交通影響不大。政府會邀請港鐵公司，研究以現時位處白石角的教大運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園/白石角車站，並按教大早前要求，重置運動中心到大學本部附近地點。政府會善用車站用地與毗鄰土地，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位和公共設施等。撥地三大學作科研政府亦計劃為港大、中大及理大提供土地作科研用途，分別於薄扶林為港大預留四公頃現屬「綠化地帶」的土地，興建港深科技研發大樓；支持中大在中大醫院附近二點五公頃土地，設立研究設施和擴充中大醫院；並支持理大研究把用作提供自資專上教育的紅磡灣校舍，進行學術和研究發展。她又指，第五期數碼港將增加四成樓面面積。設「生命健康創新科研中心」她又建議，在河套地區港深創科園內設立「生命健康創新科研中心」，以十六所與生命健康相關的實驗室及八所國家重點實驗室為基礎，聚焦有關的科研工作。她亦指將建設新田科技城，作為港深聯手發展的創科區，落馬洲河套區加上新田科技城合共有二百四十公頃用地，再加上深圳的三百公頃，共有五百四十公頃創新科技區，相信可與矽谷媲美。香港科創協會執行會長黃錦輝支持擴容科技園，及加強交運基建配套，以打造一條由白石角出發至前海新發展區，組成一條世界級的科創走廊。