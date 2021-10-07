設SPAC上市制 「港股通」南向人幣計價

《施政報告》提到面對過去兩年的嚴峻環境，香港金融體系業務依然蓬勃，未來會支持港交所，進一步改善上市機制，和在徵詢市場意見後，在香港設立特殊目的收購公司（SPAC）的上市制度。特殊目的收購公司是一種沒有營運業務的空殼公司，是透過首次公開發行（IPO）募集資金後，專門去收購有前景的未上市公司，等同讓被併購的公司能夠借殼上市。特首林鄭月娥指出，未來會進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施。她又說，支持港交所與廣州期貨交易所，就碳排放交易相關金融產品開展合作，並評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性。港交所行政總裁歐冠昇表示，樂見政府支持拓展互聯互通計劃、繼續完善上市機制、發展本港市場作為人民幣產品交易中心，及支持香港發展成為區內綠色及可持續金融中心，認為有助鞏固香港資本市場的吸引力。