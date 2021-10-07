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未來數月 與湖北商高層合作

2021-10-07 列印
　　《十四五規劃綱要》支持香港加強與內地經貿、創科合作。特首林鄭月娥說，除了粵港澳大灣區外，特區政府與泛珠三角區域、北京、上海、福建和四川分別建立了合作機制，推動兩地多領域的合作。在中央支持下，特區政府已着手與湖北省成立鄂港高層合作新機制。

　　消息人士指，選址湖北補充了特區政府在國家中部區域未有合作的需要，而湖北亦是華中地區最多港人居住的地方。兩地政府已同意合作，有望在未來數月內召開會議。

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