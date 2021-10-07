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內地經貿辦 職能擴充擬改名

2021-10-07 列印
　　特首林鄭月娥表示，相對於特區政府的海外經貿辦，在內地的辦事處除負責推動經貿、促進投資和支援港商外，更包括促進與內地省巿在不同範疇的聯繫交流、推廣香港，以及聯繫在內地學習、就業和居住的港人等；已要求政制及內地事務局，稍後重新檢視內地辦事處的角色及工作成效，並研究是否有需要為它們重新命名，以更好反映其廣泛職能。

　　政府消息人士指，當局對重新命名態度開放，會檢視各辦事處的功能及人手編配。至於今年取消運作的台灣經濟、貿易及文化辦事處，消息指目前未有打算重啟，現時當局在援助當地港人沒有遇到困難。

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