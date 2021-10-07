長生津明年劃一 修例取消強積金「對沖」

疫情重創經濟，市民都期望《施政報告》有派糖紓緩措施。特首林鄭月娥在應對處理基層貧窮問題，提出向輪候公屋逾三年申請住戶提供現金津貼，明年合併普通及高額長者生活津貼；又將修例落實取消強積金「對沖」。林鄭月娥指出，用於社會福利的經常開支由二○一七至一八年度的六百五十三億元，大幅上升至二○二一至二二年度的一千○五十七億元，四年間增幅達六成二，且成為開支最龐大的政策範疇，佔約兩成。在扶貧方面，政府將繼續以綜援、高額長者生活津貼等現金福利協助長者脫貧，並會在明年下半年合併普通及高額長生津，劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限，令合資格長者可領取高額津貼。現時長者生活津貼分為「普通」和「高額」兩類，普通金額為二千八百四十五元，高額金額則為三千八百一十五元。政府消息指，首年額外經常性開支是八億元，預料有五萬人受惠。當局亦會鼓勵就業，並以職津為較低收入的在職住戶，特別是育有兒童的住戶，提供財政支援，現時在職家庭津貼為每月有最多四千二百元津貼；政府亦會全力加快興建公屋，為輪候逾三年的合資格公屋申請住戶，提供現金津貼。同時，在下個立法年度修例落實取消「對沖」，亦會透過推行「積金易」平台，減低強積金管理成本，落實為低收入僱員代供強積金。當局會探討如何鼓勵巿民，將強積金轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入。至於安老養老方面，她指會繼續增加日間護理和居家照顧服務，讓長者和殘疾人士可居家安老和與家人同住。在增加本港院舍服務供應，會增加向私營院舍買位、在合適的賣地項目加入條款，要求私人發展商興建福利設施。她續指，為便利長者在內地養老，會研究把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，擴展至其他在大灣區內地城市符合資格的安老院，及放寬長生津和高齡津貼須連續居港一年的申請規定。行政會議成員、安老事務委員會主席林正財認為，因人口老化，未來受助人數將持續增長，政府有需要考慮長生津的長遠可持續性。