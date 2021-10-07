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修訂《版權條例》將重啟 預防虐兒擬立法

2021-10-07 列印
　　《十四五規劃綱要》首次提出支持香港建設區域知識產權貿易中心。特首林鄭月娥表示，特區政府計劃重啟修訂《版權條例》工作，就更新版權制度以配合數碼環境，展開公眾諮詢，目標是在下一屆立法會提交有關草案。

　　特區政府將提升知識產權署的實質審查能力，以進一步推廣和發展「原授專利」制度，以及與內地當局研究把《專利合作條約》的適用範圍擴展至包括「原授專利」制度等。



　　此外，為讓虐兒悲劇不再發生，特區政府正擬訂立法建議，建立強制舉報虐兒個案的機制，同時加強有關專業工作者識別虐兒的培訓，目標是盡快將法例提交予新一屆立法會審議。

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