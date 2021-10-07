特區政府將提升知識產權署的實質審查能力，以進一步推廣和發展「原授專利」制度，以及與內地當局研究把《專利合作條約》的適用範圍擴展至包括「原授專利」制度等。
此外，為讓虐兒悲劇不再發生，特區政府正擬訂立法建議，建立強制舉報虐兒個案的機制，同時加強有關專業工作者識別虐兒的培訓，目標是盡快將法例提交予新一屆立法會審議。
為與內地融合，並開拓土地，特首林鄭月娥在其任內最後一份《施政報告》提出建設「北部都會區」願景，包含元朗及北區，總面積三百平方公里，計劃在這新都會區內額外開發約六百公頃住宅及產業用地，料逾二十年後竣工，...
2021-10-07
中國解放軍截至本月五日為止，五天內已派一百五十架次軍機進入台灣的防空識別區。美國總統拜登於當地時間五日表示，他已與中國國家主席習近平就台灣議題進行交談，雙方同意遵守「台灣協議」。 不過，有台媒補充，白...
2021-10-07
本年度諾貝爾化學獎由德國科學家本傑明‧利斯特 （Benjamin List） 和美國英裔大衞‧麥克米蘭（David W.C. MacMillan）獲得，他們因有機催化劑並可進行「不對稱有機催化的發展」...
2021-10-07
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原分行經理曹嘉華表示，東涌映灣園10座高層F室，面積565方呎，兩房間隔，望山景，經議價後以780萬元沽出，呎價13805元，屬市價水平。據悉，買家為...
2021-10-07
美國私人企業職位數據優於預期，市場憂慮聯儲局將加快「收水」，美股早段顯著下跌。美股杜指早段下跌394點，至33919點，跌幅為1.2%。標普指數亦跌0.9%，納指早段則跌0.6%。雖然美股下跌，港股夜...
2021-10-07
法國星將基利安麥巴比今夏是非不斷，包括與隊友不和、要求轉會不成，仍成為著名足球遊戲《FIFA22》之封面人物，整體戰力並列第三。為了一洗頹風和證明數據無假，這名廿二歲前鋒矢言領軍稱霸歐洲國家聯賽，今晚四強於意大利都靈中立場可望擊敗比利時，捧客勝。 （香港開電視77、有線601、661台周五凌晨2:45直播） 二十二歲的麥巴比今夏以來負面消息不斷，包括在歐洲國家盃十六強互射十二碼宴客，累法國意外被瑞士淘汰；多次拒跟巴黎聖日耳門續約，主動尋求離隊加盟皇家馬德里又不果；在國家隊和球會也先後傳出跟基奧特及尼馬不和。 矢志歐國聯捧盃 對於上述的風風雨雨，麥巴比直認不諱，但強調為國奪歐...
2021-10-07
現今的兒童玩具及產品，設計日新月異，種類繁多，作為精明家長，選購時當然以安全標準為先，更要適當地使用，才可發揮其安全功能。須注意考慮的基本事項，包括玩具是否適合兒童的年齡；化學套裝玩具內的化學物品會否...
2021-10-04
今屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及季軍兼「友誼小姐」邵初有共同特點，就係童年我的志願都想成為港姐，三人一齊夢想成真！22歲宋宛穎自爆6歲已有參選念頭，足足恨咗16年！而她眼中嘅「最美麗港姐」是同屬中葡混...
2021-10-07
在中央政府大力推動中港融合之下，香港未來的發展規劃亦出現新轉向。特首林鄭月娥在其任內最後一份《施政報告》中，提出以二十年時間，發展新界北，並命名為「北部都會區」，將與現在南面的「維港都會區」互相輝映。這個宏大規劃，是繼她提出在西部發展「明日大嶼」之後，另一個重大發展舉措，完成之後，將可以達至多個目標，包括覓地建屋、推動創新科技、連繫中港，以及生態旅遊等，值得支持，但需時太長，政府必須仔細設計，謀求加快實現。 本港有一套完整的程序，推動大型的規劃發展，由顧問研究、各部門設計、收地賠償、城規會審批、環境評估、立法會審議和撥款，以至大大小小的施工合約招標，須按部就班，也在在需時，...
2021-10-07
昨晚谷中舉行季內首度九場夜賽，莫雷拉憑羅廄「皇寶」、蔡廄「銘記知心」和石廄「電訊巴打」三W，並且成為騎師王。至於丁冠豪憑「優達星」和「御風超影」起孖，後駒騎者楊明綸打開今季勝門。至於周俊樂憑東廄「場場...
2021-10-07