灣仔政府大樓 增設大型法庭

反修例事件有逾萬人涉及「黑暴」違法事件被捕，二千多人被控，正陸續排期聆訊。特首林鄭月娥昨指出，已要求有關部門全力協助司法機關解決法庭不足問題，除了正在進行改裝的設施和重新使用已關閉的荃灣法院大樓外，政府會在新區域法院大樓於二○二七年底落成啟用前，於灣仔政府大樓內增設一個大型法庭和相關設施，以應付一些涉及大量被告人的案件。有關增建工程預計於明年五月展開，並於二○二三年完成。林鄭月娥表示，公平審訊和正當程序是法治的必要元素，而司法機關的角色舉足輕重；法官履行職責時，只會以法律條文和法律精神為依歸，不受任何干涉。但獨立的司法權，不等於當事人無法對法院裁決提出申訴，或對個別法官行為作出投訴，而司法機關應與時並進，終審法院首席法官張舉能已完善了公眾投訴機制。另外，為吸引及留住頂尖法律人才，律政司將推出一系列措施，包括放寬解決國際商業糾紛的資歷要求、釐清業務交易律師相關證明文件要求等。