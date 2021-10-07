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美股中段跌330點

2021-10-07 列印
　　美國私人企業職位數據優於預期，市場憂慮聯儲局將加快「收水」，美股早段顯著下跌。杜指中段報三三九八四點，跌三百三十點；納指則報一四三七四點，跌五十九點。滙控美國預託證券價格見四十二點八三港元，升零點三八港元；騰訊則見四百五十一點七一港元，跌五點三一港元。



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