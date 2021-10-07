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江湖人物遭當街扑頭搶車

2021-10-07 列印
　　離奇扑頭黨出沒！疑有黑幫背景的司機前晚於油麻地遭兩名惡漢先扑頭，後搶車，惟對方其後將車輛棄置深水埗一馬路上，事主經警方協助下尋回失車，並沒有損失，人員正追緝兩名涉案男子。

　　前晚十一時許，二十歲姓林男司機駕平治房車駛經油麻地。期間將車輛停泊於眾坊街近天后廟等候朋友，未料兩名男子突然拉開車門，硬闖上車，並以硬物扑向其頭部，事主受傷暈眩，跳車逃亡，沿鴉打街逃去。事主見施襲者未有尾隨，欲經永星里轉入彌敦道，再折返眾坊街，惟當他返回原處，驚覺座駕不翼而飛，即報案求助。警員接報到場，到附近兜截，於長沙灣道與南昌街交界的燈位前發現事主座駕，車上無人。事主未有財物損失，其面部受傷。警方初步調查，把案件列作傷人及未獲授權而取用運輸工具。據悉，事主有黑社會背景，不排除涉私人糾紛。



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