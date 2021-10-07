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「微笑菠蘿包」延長至月底

2021-10-07 列印
「微笑菠蘿包」延長至月底
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　　由於天文台預計未來數日，香港會受強風吹襲，旅遊發展局昨日宣佈，受天氣影響，西九文化區藝術公園的「FriendsWithYou」大型藝術裝置須及早拆卸，故活動提前於昨晚結束。

  由太空館演變成的「微笑菠蘿包」（見圖）將延長至本月底，同時旅發局今日起亦推出虛擬版角色，市民仍可與一眾角色見面及合照。



西九藝術裝置避強風

　　旅發局指，在考慮公眾和工程人員的安全，而下周初天氣仍持續不穩定，重新安裝亦需要一定時間及資源，因此大型藝術裝置提前於昨晚結束。市民毋須失望，由香港太空館化身的巨型「微笑菠蘿包」，展出將延至本月底，市民仍機會去一睹風采！

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