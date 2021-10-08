多處塌棚冧樹 「雙風」突襲港 料今直掛三號波

「秋颱」殺到！香港經歷有史以來最熱的九月，十月初依然暑熱，惟昨日午飯過後，天色轉陰暗，吹起大風，不僅緩解燥熱，多區更有大樹和棚架被吹塌。天文台表示，受東北季候風及位於南海中部的熱帶低氣壓共同影響，今早或考慮越過一號風球，直接發出三號強風信號，加上周末正值天文大潮，水位的上升或引起低窪地區水浸，提醒市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。天文台指，徘徊在南海中部、距離本港逾六百公里的熱帶低氣壓，預料會逐漸增強。周五起採取較偏北路徑，繼續移向海南島一帶，較之前預測更接近廣東沿岸。天文台考慮在今早初時發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。該熱帶低氣壓一旦升格為熱帶風暴，將命名為「獅子山」。周末有狂風大雨在東北季候風及該熱帶低氣壓的共同影響下，本港今日起至周日初時風勢頗大，有狂風大雨、大浪及湧浪。預測多雲，有狂風驟雨及雷暴。今日雨勢有時頗大，氣溫介乎二十六至二十九度，吹強風程度東風，離岸及高地間中吹烈風，海面有大浪及湧浪。展望周六至周日氣溫介乎二十六至三十度，初時風勢持續頗大，有狂風大雨，海有大浪及湧浪。隨後一兩日天色好轉，天氣乾燥，早上稍涼。同時，由於周末期間正值天文大潮，不論強風是由熱帶氣旋還是東北季候風，水位的上升有機會引起低窪地區水浸。天文台提醒，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。昨日受強風影響，高達每小時七十公里或以上強陣風吹襲香港，本港多區有塌樹及棚架墮下。昨日九龍城太子道西、青衣長輝路及龍翔道往荃灣方向，分別都有樹木倒塌，而黃大仙正德街則有棚架倒塌。晚上十一時二十分，天文台發出黃色暴雨警告。不過，天文台指，十月打風並不罕見。由一九九一年至二○二○年，過去三十年的十月，平均有○點六個熱帶氣旋進入香港五百公里範圍內。值得留意，上次無發出一號戒備信號，就直接發出三號強風信號正是去年七月，熱帶風暴「森拉克」吹襲期間，當時是有紀錄以來第六次。九龍新界一度電力驟降昨晚多區出現電力驟降情況，九龍及新界有市民表示家中電燈曾閃了一下，消防亦在八時半至九時二十九分期間接獲八十七宗被困升降機報告。中電回應指，早前短暫受電壓波動影響，現時電壓已恢復正常。