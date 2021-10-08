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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 港聞

洛杉磯強制成年顧客出示打針證明

2021-10-08 列印
　　美國洛杉磯收緊防疫措施，巿議會通過新法例，由下月四號起，成年顧客進入室內餐廳、酒吧、咖啡店、健身室、商場、博物館、戲院，及美髮同美甲店等場所，須出示完成接種新冠疫苗的證明。因為宗教理由或獲醫療豁免注射的人士，需要有七十二小時內的陰性檢測證明。

　　巿議會表示，疫苗可有效遏制疫情，很多人在有疫苗接種，以及當局派員逐家逐戶叫人打針之下，仍拒絕接種。



　　另外，加拿大宣佈強制接種新冠疫苗政策，要求聯邦政府所有公共管理部門的人員、警察及武裝部隊成員，都必須在本月二十九日前完成疫苗接種，未完成而又未獲得醫療或宗教豁免須放無薪假。

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