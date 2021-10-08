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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 港聞

澳門第三次全民檢測 全屬陰性

2021-10-08 列印
　　澳門完成第三次全民核酸檢測，由周一晚至昨早共有逾六十八萬人接受採樣，所有結果呈陰性。

　　就有兩名患者曾乘坐同一輛巴士，澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，部份「澳門通」為不記名，當局在聯繫乘客上出現困難，遂引例要求「澳門通」公司由昨早六時起，暫停所有經初步核實其持卡人可能和近期發現的確診者同乘的澳門通卡付款功能，以便進行追蹤及排查工作。



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