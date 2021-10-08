就有兩名患者曾乘坐同一輛巴士，澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，部份「澳門通」為不記名，當局在聯繫乘客上出現困難，遂引例要求「澳門通」公司由昨早六時起，暫停所有經初步核實其持卡人可能和近期發現的確診者同乘的澳門通卡付款功能，以便進行追蹤及排查工作。
澳門第三次全民檢測 全屬陰性
就有兩名患者曾乘坐同一輛巴士，澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，部份「澳門通」為不記名，當局在聯繫乘客上出現困難，遂引例要求「澳門通」公司由昨早六時起，暫停所有經初步核實其持卡人可能和近期發現的確診者同乘的澳門通卡付款功能，以便進行追蹤及排查工作。
多處塌棚冧樹 「雙風」突襲港 料今直掛三號波
「秋颱」殺到！香港經歷有史以來最熱的九月，十月初依然暑熱，惟昨日午飯過後，天色轉陰暗，吹起大風，不僅緩解燥熱，多區更有大樹和棚架被吹塌。天文台表示，受東北季候風及位於南海中部的熱帶低氣壓共同影響，今早...
2021-10-08
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美暫停向中廣核 運送核原料
外媒報道，美國九月已暫停向中國最大的國有核能企業「中國廣核集團」（簡稱中廣核，CGN）的核原物料運輸出口授權。有台媒指反映出拜登政府對中國發展核武的憂慮。不過，早前中國回應稱，其核能項目是用於和平；此...
2021-10-08
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文學諾獎坦桑尼亞小說家奪得
本年度諾貝爾文學獎授予坦桑尼亞小說家阿卜杜勒拉薩克‧古納（Abdulrazak Gurnah），他獲獎的主要原因據負責評審的瑞典學院（Swedish Academy）稱，是為表揚他在「殖民主義的影響，...
2021-10-08
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二手屋苑錄用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。美聯聯席區域經理吳家棟表示，鴨脷洲海怡半島32座中層C室，面積為543方呎，屬兩房間隔，議價後以978萬元沽出，呎價18011元，屬市價水平。...
2021-10-08
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債務危機緩解 杜指升337點
美國政府債務危機暫時解除，美股氣氛持續改善，加上勞工市場數據優於預期，美股三大指數周四早普遍向上。杜指早段升558點，至34975點，升幅為1.6%。標普指數1.5%，至4429點，納指早段升1.7%...
2021-10-08
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國際賽脫「霉」 橙孖寶夠炒
巴塞隆拿今非昔比，陣中的荷蘭主力迪比、法蘭基迪莊和盧克迪莊飽受壓力。幸而，他們近日改替橙軍出戰世界盃歐洲區外圍賽透透氣之餘，迪比和法蘭基迪莊更不約而同揚言，今晚G組作客拉脫維亞要領軍大捷重拾信心，再將勇態帶回球會。加上對賽往績一面倒，荷蘭讓球主客和讓三球「客勝」放心捧。 （有線604、664台周六凌晨2:45直播） 迪比決定加盟巴塞時，萬料不到要頂替美斯肩負入球重擔，今季西甲上陣七次交出三入球一助攻，惟球隊成績大倒退只排第九，此子難免成各方批評對象。這名二十七歲鋒將強調沒有後悔轉會，還視世盃外是轉機：「只要在國際賽有入球和助攻，率橙軍奏捷，大家便會忘記我之前的不好，一切便會...
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京都仁王門｜期間限定的赤色林檎班戟
位於荃灣的「茶寮 京都仁王門」，是日本京都有逾六十年歷史的和菓子店「京榮堂」旗下首家茶寮，供應日式風味的班戟、定食、御膳及輕食等，帶來地道的京都和風美食。 去過日本京都旅行的話，可能會聽過在當地有逾...
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被捉實過馬路 甜幫男友拍走頭皮 47歲陳煒享受初戀式拍拖
下個月，陳煒（煒哥）就48歲，月前傳出煒哥同拍拖兩年半的醫生男友陳國強（Aldous）在家中低調簽紙結婚，仲話煒哥趕生仔所以閃嫁，報道見街後煒哥回應傳媒八個字「唔係事實，專心工作。」日前周日下午，專心...
2021-10-08
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社論——跨境童無堂上 問題要解決
本港疫情放緩了一段日子，各界都要求港府與內地探討盡快通關，讓市民不要再困守香港，其中以商界與跨境家庭的呼聲最大，但有一群小童的需要卻鮮有人提及，他們對通關的需求也非常逼切。他們就是為數以百計的跨境學童，媽媽多是內地人，而父親在本港打工，由於疫情關係，不能天天跨境來港上學，部份學童已接近兩年留在內地，無法回港上實體課，求學艱難，急需特區政府出手協助，不致錯失寶貴的學習階段。 疫下不少學校停課，本地學生改上網課，需要提高集中力，也要更大的自律性，已經不容易。對跨境學童而言，在內地住處需要加設電腦設備，跨境網絡接駁也涉較多收費，也沒有同學在附近可以伸出援手，學習比本港學生更具挑戰...
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馬場浮世繪——馬會加強谷打針抗疫
馬會自上季尾開始鼓勵員工接種疫苗，例如提供現金獎和有薪假期等等，然而接近半年後，仍有員工堅持不打針。所以馬會早前宣布，所有員工必須在下周五前接種疫苗，否則之後每周要接受核酸測試一次，而且如無任何醫生證明不宜打針的解釋，有關核酸測試的費用要由本人支付。 馬場浮世繪
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