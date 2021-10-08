﻿海關龍鼓灘緝私﻿ ﻿檢二億元貨拘一男﻿

海關智鬥走私集團！有走私份子為逃避執法人員追捕，派出無人機及「睇水專員」實行「反監控」，更以「死車」設路障堵路，但執法人員「道高一尺」，海關經調查後採取行動，成功破獲歷來最大走私案件，檢獲逾二億元走私貨品，包括貴價食材及受管制瀕危物種，拘捕倉庫管理員。據了解，有活躍於屯門龍鼓灘的走私集團，會在世界各地搜羅不同貨品，再經空運及海運送抵香港，接着由陸路運到屯門龍鼓灘倉庫，再於深夜利用貨車將貨物運到龍鼓上灘岸邊，以快艇高速運到內地。私梟出動無人機反監控海關於六月鎖定該集團，並聯同水警，於上月二十三日晚動員近百人採取執法行動。集團於二十四日凌晨進行走私活動，當時人員見有貨車從倉庫駛出，到達龍鼓上灘岸邊會合快艇。當岸上有五名疑犯聚集，且見有人將貨物逐步搬運至艇上，人員展開追捕，疑犯即棄車逃走，後乘快艇駛往內地。人員扣查涉案貨車後，搜查附近倉庫，檢獲約二億一千萬元的走私貨品，當中不乏高價值貨品，包括單價為三十四萬的名貴手錶，亦有魚翅等約重十二噸的貴價食材，當中部份為受管制物種長尾鯊。除長尾鯊外，貨物中亦混入不少瀕危野生動植物，例如擁有奇特形狀的星葉球及帝冠等；倉內一名三十四歲男子被捕，初步相信負責管理倉庫。海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍形容走私集團有組織，而且警覺性高。他們為逃避執法人員的偵查及追捕，會於倉庫外圍安裝閉路電視，監察倉外環境。另外，在進行走私活動前，會在附近的山頭及馬路派人進行「反監控」，以確保沒有執法人員，又派出無人機於上空監視，並於主要幹道放置「死車」，甚至拉起鐵鏈，試圖拖延執法人員。