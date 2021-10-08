《版權條例》修訂下月諮詢 邱騰華冀討論勿走極端

商務及經濟發展局長邱騰華昨日表示，政府下月將會展開《版權條例》修訂的諮詢，被問及條例對創作自由的影響，邱騰華指《基本法》已保障創作自由，原草案亦有多項豁免條款，包括二次創作及戲仿等，早前已在立法會法案委員會階段取得共識，當局將來會在諮詢文件具體羅列，希望今次社會討論不會各走極端。諮詢會以二〇一一年及二〇一四年的草案為起點，邱騰華指不會「鐵板一塊」，只諮詢一個方案，期望盡早完成修例。他說隨著科技及國際侵權活動的發展，現時《版權條例》並不足以保障版權持有人利益，形容早在十年前已有需要更新，但當時立法會拉布，未能成事，亦讓版權業界氣餒。但完善選舉制度後，立法會已有空間及能力，再審議修例。特首林鄭月娥亦指，當局希望吸納業界意見，制訂符合現時需要的《版權條例》修訂草案。