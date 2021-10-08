林鄭：北部都會落實需時將訂十年滾動進度計劃

新一份《施政報告》提出北部都會區發展願景，有立法會議員認為計劃展現宏圖大計，但估計要用二十年落實是太久。特首林鄭月娥昨日指明白有市民覺得時間太長，將制訂十年滾動進度計劃交代進度，讓社會監察。林鄭月娥昨日出席立法會《施政報告》答問會，多名議員指《施政報告》展現宏圖大計，但因需時太長讓人感覺不踏實，亦追不上十四五規劃，希望制定具體時間表。林鄭月娥回應指，全面落實北部都會區發展計劃需要二十年，明白有市民覺得時間太長，可能感到空泛，政府會改革行政機制，例如制訂十年滾動進度計劃，以交代項目達標情況，讓立法會及社會監察。認同要認真研究訂立侮辱罪對於議員認為《施政報告》欠缺照顧中產，她指對專業人士在北部都會區的最大機遇，是開拓專業服務空間，讓他們更易進入前海現代服務業合作區開展業務。她又說北部都會區發展將重視「職住平衡」，會在區內推動新興產業，政府部份辦公室亦會遷入區內，有信心能將當區就業職位由現時的十一萬個，增加至六十五萬個。她透露政府將透過發債集資方式，發展北部都會區及為交椅洲人工島填海，不會為公共開支帶來沉重負擔。亦有議員指洪水橋站及古洞站都需時興建，未來又有多個新項目，會否考慮引入其他鐵路公司，如內地的鐵路公司。林鄭月娥指相信洪水橋接駁前海的新鐵路，可以考慮引入競爭，但關於北環線支線、東鐵加站直達深圳羅湖，交由已負責附近路線的港鐵較為合理。另外，就議員促政府盡快立侮辱罪以有效執法，林鄭月娥指認同要認真研究訂立侮辱罪，但正考慮適用範圍，是否只局限於公職人員。