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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 港聞

回應提問 精句連連

2021-10-08 列印
　　特首林鄭月娥出席立法會及電台聯播節目，解釋《施政報告》，期間回應提問時有不少精句。她形容，以前立法會權力很大，並舉例指「一地兩檢」立法時，係「困難重重」，但最近「不知不覺咁，立法會就通過咗佢哋舉手贊成嘅皇崗口岸一地兩檢方案，呢個係好明顯嘅分別」。她強調，作為行政長官，「睇到依家個現象咁好，勢頭咁好，我點解唔係乘勢而上、主動出擊，去做今次呢個北部都會區呢？」，「但如果我三年前做，肯定只會係焦頭爛額嘅啫」。

　　對於新民黨立法會議員容海恩形容，《施政報告》「有血有肉有感情」，雖有遠景，但遙不可及，希望能更關注中產人士。林鄭回應指，容海恩形容準確，因自己為了催促官員做事，「牙血都出埋」。但她說，北部都會區開拓專業服務空間，能幫助專業人士。



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