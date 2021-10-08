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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 港聞

健康碼須與內地商討細節

2021-10-08 列印
　　創科局局長薛永恒稱，正檢視「健康碼」及「安心出行」應用程式，若健康碼要實名登記才能發揮效用，會盡快推出，但仍需要再與內地專家商討細節，稍後才能匯報。他又稱，現時本港有條件與內地通關，但需全面檢視不同的防疫抗疫措施，以令中央更有信心開關，而在不同領域下，國家在防疫抗疫都做得非常成功，反觀本港在部份工作上與國家有落差，如何在能力範圍下，將落差收窄，避免在通關後影響防疫抗疫工作，是現時工作主要目標。



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