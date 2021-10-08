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東周投資會 (2021-10-08)

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最後一批區議員今宣誓

2021-10-08 列印
　　最後一批區議員宣誓儀式今日舉行，包括新界西及離島等五個選區。葵青區議員郭子健昨天在社交平台發帖，表明不會參與宣誓，亦不會主動辭職。

　　根據《宣誓及聲明條例》，區議員拒絕或忽略作出誓言，需要離任並不會安排重新宣誓，預料郭子健將喪失區議員資格。郭子健昨天在facebook發帖指，從現實考量，僭越職權的行政部門令議事空間進一步收窄，窒礙區議員伸張民意，相信宣誓活動後，情況會日趨嚴重。他對未能完成任期向居民深感抱歉。



　　此外，屯門區議員潘智鍵及王德源早前亦表明，不會出席宣誓儀式，意味二人亦會被取消區議員資格。

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