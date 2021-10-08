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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 港聞

港大招募30歲以上人士試驗溝針

2021-10-08 列印
　　香港大學公共衛生學院就接種第三針新冠疫苗開展研究，招募三十歲或以上、曾在至少九十日前接種兩劑科興或國藥疫苗的合資格人士，接種一劑復必泰疫苗。研究團隊將會追蹤參與者一年，包括定期進行問卷調查及抽血，以全面監測接種第三針後的反應及免疫保護。

　　港大公共衛生學院續指，新冠變異病毒株的出現，以及有數據顯示，接種疫苗後的免疫水平會在數月內下降，反映短期內有可能需要考慮接種疫苗加強劑，而目前為止有關第三針的免疫原性和安全性的數據非常有限，因此有逼切需要進行研究，幫助科學家設計針對新發變異株更好的疫苗接種策略。



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