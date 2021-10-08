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機場截獲受管制紫檀木

2021-10-08 列印
機場截獲受管制紫檀木
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　　​香港海關昨日在香港國際機場，檢獲約三千一百八十六公斤懷疑受管制紫檀木材（見圖），估計市值約二百一十六萬元。

　　海關人員昨日透過風險評估，檢查一批從杜拜抵港，報稱載有傢俬配件的空運貨物。經檢查後，海關人員在兩個大木箱內發現該批懷疑受管制紫檀木材。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年。



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