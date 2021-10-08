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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 港聞

鄭家純增持永升 入主有線

2021-10-08 列印
　　有線寬頻易手。據聯交所最新披露，有線寬頻大股東的永升（亞洲）獲新世界發展主席鄭家純加碼增持百分之四十點五股權，至百分之七十二，成為最大股東。

　　鄭家純全資持有的Celestial Pioneer Limited，上周四與永升（亞洲）若干少數股東簽訂兩項協議，有條件收購該公司合共百分之四十點五權益。完成交易後，Celestial Pioneer的權益將增百分之七十二。



　　雖然有關披露未有顯示股權賣家身份，但涉及持股變動正好是邱達昌及李思廉的持股總和。

　　以此推斷，賣家估計為邱達昌及李思廉，即變相鄭家純將從邱達昌等人接手有線寬頻。記者昨日向有線寬頻查詢，發言人表示沒有進一步補充。

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