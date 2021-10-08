一輛專線小巴日前駛至觀塘連德道天橋，疑收掣不及，撞倒兩名女途人！有關車CAM昨於網上流傳，可見事發時有兩女子手拖手「楔車罅」橫過馬路，不幸被車輛撞飛倒地，事後兩人清醒送院治理。上周二早上約八時許，一名七十六歲姓鄭小巴男司機，駕駛專線小巴沿連德道天橋向秀茂坪方向行駛。根據網片所見，當時車輛行駛的對線出現車龍，行車緩慢。兩名中年女子疑「圖方便」橫過馬路，只見當時一名白衣女子拖住一個藍衣女子，「楔車罅」衝過馬路，急步行跑。但小巴司機疑收掣不及，將兩人撞倒。其中藍衣女子更被車輛撞飛，向後倒下，剷向石壆位置，再衝前數米，當時小巴幸及時煞停，未有將女子捲入車底，女子倒臥於車頭前。有途人即時報案，該兩名分別四十二及四十三歲的女途人均頭部受傷，事後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。意外發生後，有熱心途人見狀即上前協助，為傷者撐傘擋太陽。