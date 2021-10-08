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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 港聞

彩雲邨升降台翻側 壓斃工人

2021-10-08 列印
　　兩名工人昨午在黃大仙彩雲邨長波樓對開斜坡，推着一部升降台落斜，期間疑升降台失平衡翻側，其中一名六十四歲工人被撞及，頭部重創昏迷，送院搶救後證實不治。警方封鎖現場，將案件列工業意外。現場消息指，死者事發時與另一名工人將一輛升降台推落斜路，準備進行維修工程，而升降台貼有一張每星期一次定期檢查結果報告，最後一次紀錄日期為上月一日。

　　工業傷亡權益會指死者與太太育有一名就讀高中的兒子，已初步接觸遺孀及提供支援。勞工處指正就意外原因展開調查。



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