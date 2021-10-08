杜指中段報三四九四四點，升五百二十七點；納指則報一四七四三點，升二百四十一點。滙控美國預託證券價格見四十四點一一港元，升零點八六港元；騰訊則見四百八十七點六二港元，升十六點二二港元。
美股中段升527點
杜指中段報三四九四四點，升五百二十七點；納指則報一四七四三點，升二百四十一點。滙控美國預託證券價格見四十四點一一港元，升零點八六港元；騰訊則見四百八十七點六二港元，升十六點二二港元。
多處塌棚冧樹 「雙風」突襲港 料今直掛三號波
「秋颱」殺到！香港經歷有史以來最熱的九月，十月初依然暑熱，惟昨日午飯過後，天色轉陰暗，吹起大風，不僅緩解燥熱，多區更有大樹和棚架被吹塌。天文台表示，受東北季候風及位於南海中部的熱帶低氣壓共同影響，今早...
2021-10-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美暫停向中廣核 運送核原料
外媒報道，美國九月已暫停向中國最大的國有核能企業「中國廣核集團」（簡稱中廣核，CGN）的核原物料運輸出口授權。有台媒指反映出拜登政府對中國發展核武的憂慮。不過，早前中國回應稱，其核能項目是用於和平；此...
2021-10-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
文學諾獎坦桑尼亞小說家奪得
本年度諾貝爾文學獎授予坦桑尼亞小說家阿卜杜勒拉薩克‧古納（Abdulrazak Gurnah），他獲獎的主要原因據負責評審的瑞典學院（Swedish Academy）稱，是為表揚他在「殖民主義的影響，...
2021-10-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
二手屋苑錄用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。美聯聯席區域經理吳家棟表示，鴨脷洲海怡半島32座中層C室，面積為543方呎，屬兩房間隔，議價後以978萬元沽出，呎價18011元，屬市價水平。...
2021-10-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
債務危機緩解 杜指升337點
美國政府債務危機暫時解除，美股氣氛持續改善，加上勞工市場數據優於預期，美股三大指數周四早普遍向上。杜指早段升558點，至34975點，升幅為1.6%。標普指數1.5%，至4429點，納指早段升1.7%...
2021-10-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
國際賽脫「霉」 橙孖寶夠炒
巴塞隆拿今非昔比，陣中的荷蘭主力迪比、法蘭基迪莊和盧克迪莊飽受壓力。幸而，他們近日改替橙軍出戰世界盃歐洲區外圍賽透透氣之餘，迪比和法蘭基迪莊更不約而同揚言，今晚G組作客拉脫維亞要領軍大捷重拾信心，再將勇態帶回球會。加上對賽往績一面倒，荷蘭讓球主客和讓三球「客勝」放心捧。 （有線604、664台周六凌晨2:45直播） 迪比決定加盟巴塞時，萬料不到要頂替美斯肩負入球重擔，今季西甲上陣七次交出三入球一助攻，惟球隊成績大倒退只排第九，此子難免成各方批評對象。這名二十七歲鋒將強調沒有後悔轉會，還視世盃外是轉機：「只要在國際賽有入球和助攻，率橙軍奏捷，大家便會忘記我之前的不好，一切便會...
2021-10-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
京都仁王門｜期間限定的赤色林檎班戟
位於荃灣的「茶寮 京都仁王門」，是日本京都有逾六十年歷史的和菓子店「京榮堂」旗下首家茶寮，供應日式風味的班戟、定食、御膳及輕食等，帶來地道的京都和風美食。 去過日本京都旅行的話，可能會聽過在當地有逾...
2021-10-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
被捉實過馬路 甜幫男友拍走頭皮 47歲陳煒享受初戀式拍拖
下個月，陳煒（煒哥）就48歲，月前傳出煒哥同拍拖兩年半的醫生男友陳國強（Aldous）在家中低調簽紙結婚，仲話煒哥趕生仔所以閃嫁，報道見街後煒哥回應傳媒八個字「唔係事實，專心工作。」日前周日下午，專心...
2021-10-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——跨境童無堂上 問題要解決
本港疫情放緩了一段日子，各界都要求港府與內地探討盡快通關，讓市民不要再困守香港，其中以商界與跨境家庭的呼聲最大，但有一群小童的需要卻鮮有人提及，他們對通關的需求也非常逼切。他們就是為數以百計的跨境學童，媽媽多是內地人，而父親在本港打工，由於疫情關係，不能天天跨境來港上學，部份學童已接近兩年留在內地，無法回港上實體課，求學艱難，急需特區政府出手協助，不致錯失寶貴的學習階段。 疫下不少學校停課，本地學生改上網課，需要提高集中力，也要更大的自律性，已經不容易。對跨境學童而言，在內地住處需要加設電腦設備，跨境網絡接駁也涉較多收費，也沒有同學在附近可以伸出援手，學習比本港學生更具挑戰...
2021-10-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——馬會加強谷打針抗疫
馬會自上季尾開始鼓勵員工接種疫苗，例如提供現金獎和有薪假期等等，然而接近半年後，仍有員工堅持不打針。所以馬會早前宣布，所有員工必須在下周五前接種疫苗，否則之後每周要接受核酸測試一次，而且如無任何醫生證明不宜打針的解釋，有關核酸測試的費用要由本人支付。 馬場浮世繪
2021-10-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6