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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 港聞

美股中段升527點

2021-10-08 列印
　　美國政府債務危機暫時解除，美股氣氛持續改善，加上勞工市場數據優於預期，外圍股市昨晚普遍向上。

　　杜指中段報三四九四四點，升五百二十七點；納指則報一四七四三點，升二百四十一點。滙控美國預託證券價格見四十四點一一港元，升零點八六港元；騰訊則見四百八十七點六二港元，升十六點二二港元。



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